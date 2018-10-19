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В Иркутске супруги выпрыгнули со второго этажа на пожаре

В Иркутске супруги выпрыгнули со второго этажа на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Они спаслись буквально чудом

Частный деревянный дом в посёлке Лесной в Иркутске загорелся сегодня утром. Сообщение о пожаре в коттеджном посёлке по улице Энтузиастов поступило на пульт пожарной охраны в начале восьмого утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Хозяин дома проснулся от шума и запаха дыма, спустился со второго этажа и обнаружил возгорание в хозяйственной комнате, где располагался водонагреватель и бойлер. Предприняв неудачные попытки потушить пожар самостоятельно, мужчина вызвал огнеборцев и бросился будить жену, которая в это время находилась в спальне на втором этаже.

К тому моменту едкий густой дым отрезал пути эвакуации через основной выход на первом этаже. Хозяевам ничего не оставалось, как прыгать из окна второго этажа.




Огнеборцы прибыли на пожар через 10 минут после получения сообщения. К этому времени огнём был охвачен первый, частично второй этаж дома с выходом на кровлю. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в течение 15 минут и предотвратить распространение огня на соседние постройки и автомобиль. Ещё более часа потребовалось огнеборцам для ликвидации последствий и проливки конструкций. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

- По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования. Как пояснили хозяева, накануне вечером они заметили неисправность водонагревателя, однако не придали этому факту значения. Точную причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России после проведения специальной экспертизы, - сообщил государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору Алексей Лавринович.

При падении со второго этажа мужчина получил ушиб ноги, женщина не пострадала.

Несмотря на полученную травму, хозяин дома сумел вытащить из горящего помещения газовый баллон, тем самым предотвратив возможные серьёзные последствия.

От медицинской помощи супружеская пара отказалась. В данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

пожар
 
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