В Бурятии горела «ГАЗель»



Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения.



Чтобы уберечь автомобиль от пожара, автовладельцам и водителям рекомендуется:



1. Вовремя проходить техосмотр.



2. Устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.



3. В салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель.



5. Нужно следить за исправностью всего электрооборудования.



6. Следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя.



7. Не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке.



При обнаружении возгорания незамедлительно сообщать об этом на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.



Вчера около 7 часов вечера произошло возгорание автомобиля «ГАЗель» в Кабанском районе. В результате пожара повреждена кабина и кузов автомобиля на общей площади 5 кв.м.Причиной пожара стала неисправность электропроводки транспортного средства. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.