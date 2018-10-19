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В Бурятии горела «ГАЗель»

В Бурятии горела «ГАЗель»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной пожара стала неисправность проводки

Вчера около 7 часов вечера произошло возгорание автомобиля «ГАЗель» в Кабанском районе. В результате пожара повреждена кабина и кузов автомобиля на общей площади 5 кв.м.

Причиной пожара стала неисправность электропроводки транспортного средства. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения.

Чтобы уберечь автомобиль от пожара, автовладельцам и водителям рекомендуется:

1. Вовремя проходить техосмотр.

2. Устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.

3. В салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель.

5. Нужно следить за исправностью всего электрооборудования.

6. Следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя.

7. Не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщать об этом на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.
пожар
 
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