Забайкалец отобрал телефон у прохожего

Мужчина попросил телефон позвонить и сбежал



Прокуратурой Забайкальском крае суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего читинца, обвиняемого ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».



Судом установлено, что в мае обвиняемый, находясь на остановке, попросил у незнакомца сотовый телефон чтобы позвонить. Он отвёл мужчину в сторону, изображая при этом видимость телефонного разговора и поиск своего товарища, а затем скрылся с гаджетом. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.



Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, преступление он совершил в период неотбытого наказания, заменённого на ограничение свободы, которое злостно нарушал.



Несмотря на полное признание подсудимым вины и раскаяние, среднюю тяжесть преступления, государственный обвинитель настаивал на реальном лишении свободы. Читинца приговорили к двум годам и 20 дням колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 6 месяцев после отбытия основного наказания.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

