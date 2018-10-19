Забайкалец отобрал телефон у прохожего

Мужчина попросил телефон позвонить и сбежал
Прокуратурой Забайкальском крае суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего читинца, обвиняемого ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».
Судом установлено, что в мае обвиняемый, находясь на остановке, попросил у незнакомца сотовый телефон чтобы позвонить. Он отвёл мужчину в сторону, изображая при этом видимость телефонного разговора и поиск своего товарища, а затем скрылся с гаджетом. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.
Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, преступление он совершил в период неотбытого наказания, заменённого на ограничение свободы, которое злостно нарушал.
Несмотря на полное признание подсудимым вины и раскаяние, среднюю тяжесть преступления, государственный обвинитель настаивал на реальном лишении свободы. Читинца приговорили к двум годам и 20 дням колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 6 месяцев после отбытия основного наказания.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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Происшествия, Фото:
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