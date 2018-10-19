В Улан-Удэ пропала 16-летняя студентка









При наличии какой-либо информации о пропавшей девушке или её местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012)21-02-02, 8(3012)29-58-73, 8(3012)29-56-74 или 102 (112).



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе

При наличии какой-либо информации о пропавшей девушке или её местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012)21-02-02, 8(3012)29-58-73, 8(3012)29-56-74 или 102 (112).Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе разыскивали брата и сестру. Вскоре дети нашлись: мальчик оказался у бабушки, а девочка гостила у подруги. Чуть ранее город переполошила 15-летняя школьница. Её поиски продолжались сутки, но на утро она сама вернулась домой.

Полицейские разыскивают 16-летнюю жительницу Улан-Удэ Александру Лопсонову. Днём 16 октября она ушла из колледжа на улице Ленина и до сих пор не вернулась. Раньше девушка уже уходила, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.азиатской внешности, на вид 16-17 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы чёрные, стрижка короткая, глаза карие, нос прямой, губы пухлые.пуховик тёмно-зелёного цвета до колен с капюшоном, джинсы голубого цвета, рубашка чёрная в белый горошек, ботинки замшевые чёрные.