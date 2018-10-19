В Бурятии чёрного копателя нефрита оштрафовали на 200 тысяч

Весь минерал обращён в доход государства



Ангарский межрайонный природоохранный прокурор вскрыл факт самовольной добычи нефрита в Окинском районе Бурятии.



Нефрит здесь добывал мужчина, не имеющий лицензии на пользование недрами. Затем незаконный нефрит отправлялся в город Усолье-Сибирское для хранения и последующего сбыта. Общий вес незаконно добытого полудрагоценного камня составил около 139 кг, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



По инициативе прокурора нарушитель привлечён к ответственности по ст. 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.



Добытый минерал обращен в доход государства.

