В Бурятии чёрного копателя нефрита оштрафовали на 200 тысяч

Весь минерал обращён в доход государства
Ангарский межрайонный природоохранный прокурор вскрыл факт самовольной добычи нефрита в Окинском районе Бурятии.
Нефрит здесь добывал мужчина, не имеющий лицензии на пользование недрами. Затем незаконный нефрит отправлялся в город Усолье-Сибирское для хранения и последующего сбыта. Общий вес незаконно добытого полудрагоценного камня составил около 139 кг, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
По инициативе прокурора нарушитель привлечён к ответственности по ст. 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
Добытый минерал обращен в доход государства.
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