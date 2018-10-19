Мужчина решил угнать трактор, чтобы быстрее купить алкоголя
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».
В феврале этого года пьяный улан-удэнец, находясь на территории базы, проник в кабину трактора, завёл машину и решил съездить за спиртным. Доехать мужчина смог только до магазина, на обратном пути пьяного угонщика задержали сотрудники ГИБДД.
В суде улан-удэнец полностью признал вину, раскаялся в содеянном, а также пояснил, что решил воспользоваться трактором, чтобы быстрее съездить за водкой. Красть трактор он не собирался.
Суд квалифицировал действия как неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения (угон). Его признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Пьяный улан-удэнец ездил на угнанном тракторе за водкой
Происшествия, Фото:
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