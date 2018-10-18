Иркутянин устроил наркопритон в доме













Выяснилось, что подозреваемый систематически предоставлял свой дом в качестве притона наркоманам в обмен на часть наркотиков.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».



Всего с начала года в Иркутской области полицейские ликвидировали 23 наркопритона, к уголовной ответственности привлечено 24 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что подозреваемый систематически предоставлял свой дом в качестве притона наркоманам в обмен на часть наркотиков.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».Всего с начала года в Иркутской области полицейские ликвидировали 23 наркопритона, к уголовной ответственности привлечено 24 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка пресекли деятельность наркопритона в частном доме, расположенном в Правобережном округе Иркутска.43-летний иркутянин устроил притон в доме на улице Альпийская. Здесь полицейские обнаружили и изъяли медицинские шприцы, а также полимерную бутылку, горловина которой запакована фрагментом фольги, с остатками термического воздействия, стеклянную стопку из-под воды для инъекций, трубку для курения наркотиков.