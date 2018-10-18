На нарушителей возбуждают уголовные дела
В ходе проведения рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе, участковый лесничий обнаружил незаконную рубку сосны.
В ходе осмотра выявлено, что 63-летний местный житель срубил 64 дерева общим объёмом около 11 кубометров. Ущерб, причинённый лесу, составил более 66 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина была изъята.
В отношении правонарушителя составлен протокол о лесонарушении по статье 260 уголовного кодекса России «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии ловят «чёрных лесорубов»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Житель Иркутска осуждён за дачу заведомо ложных показаний в суде
Притон организовал 43-летний горожанин
На нарушителей возбуждают уголовные дела
Злоумышленник вырвал телефон у сотрудницы кафе, забыв при этом свой мобильник в заведении
Машины угнали в Иркутской области
Девушка активно сопротивлялась, расцарапав лицо и ударив злоумышленника в глаз
Мужчина «приобрёл» технику на сайте бесплатных объявлений
Полиция просит помощи в розыске подозреваемого
Его задержали ночью
Жена «заказала» мужа и скрывалась от следствия
Аферисты работали через соцсети
Он был пьян
Мужчина безуспешно пытался оспорить срок в суде
Он познакомился с ней в интернете
Женщина провела на больничном полгода