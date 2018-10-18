В Бурятии ловят «чёрных лесорубов»

На нарушителей возбуждают уголовные дела



В ходе проведения рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе, участковый лесничий обнаружил незаконную рубку сосны.



В ходе осмотра выявлено, что 63-летний местный житель срубил 64 дерева общим объёмом около 11 кубометров. Ущерб, причинённый лесу, составил более 66 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина была изъята.



В отношении правонарушителя составлен протокол о лесонарушении по статье 260 уголовного кодекса России «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

