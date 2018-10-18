Два жителя Бурятии лишились денег, поверив мошенникам

Аферисты работали через соцсети



За последний два дня жертвами мошенников в социальных сетях стали двое жителей Бурятии.



62-летняя жительница Кяхты нашла в соцсети объявление о том, что одно из банковских учреждений проводит акцию и выплачивает 2 тысячи рублей тем, кто оплачивает услуги через их банк. Вступив в переписку, пенсионерка для получения денег назвала номер своей карты и защитный код на её обороте. В результате чего лишилась пяти с лишним тысяч рублей. Часть сбережений женщине удалось сохранить: заподозрив неладное, она сняла их со счёта.



На уловку преступников попался и 25-летний житель Улан-Удэ. Молодой человек перевёл 11,5 тысяч рублей на карту своего «одноклассника», от которого в соцсети пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Финансовые трудности у него якобы возникли из-за смерти матери. Лишь позднее выяснилось, что это были мошенники.



Возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят мероприятия по установлению личностей злоумышленников, сообщает пресс-служба ведомства.



- Если у вас возникают сомнения по поводу предстоящей сделки, звонит, пишет родственник или друг и просит денег для решения каких-либо проблем, перепроверьте информацию. Следуйте также правилам безопасности при пользовании банковскими картами и счетами. Никогда и никому не сообщайте защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают вам на телефон, иную информацию, касающуюся персональных данных карты. Ни в коем случае не переводите свои деньги неизвестным с помощью банкомата.



Поговорите о правилах безопасности с вашими пожилыми родственниками и соседями, - рекомендуют МВД Бурятии.

