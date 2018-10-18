В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Ангару

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне днём на акватории реки Ангары в Усольском районе было обнаружено маслянистое пятно



Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что в городе Усолье-Сибирское в районе улицы Бережки установила, что масляное пятно с устойчивым запахом нефтепродуктов растянулось вдоль береговой полосы на 400 метров. Обследование места происшествия показало, что источник возникновения пятна находится в реке, напротив законсервированного водозабора. Нефтесодержащая жидкость истекала из трубы диаметром 250 мм в районе предприятия ООО «Руссоль», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



- Для использования резервного фонда в целях ликвидации последствий разлива нефтепродуктов мэром города Усолье-Сибирского был введён режим чрезвычайной ситуации. Силами сотрудников МЧС совместно с представителями городской администрации проведены работы по обустройству дренажной канавы, временных очистных сооружений, обрезке и заглушке обнаруженной трубы. В настоящее время угрозы водозаборам городов Усолье-Сибирского, Свирска, а также другим населенным пунктам, расположенным ниже по течению, нет. Информация о происшествии направлена в природоохранную прокуратуру, - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц.



Для установления природы вещества сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы жидкости с места происшествия и ниже по течению реки Ангары.



На сегодня работниками ФГКУ Комбинат «Прибайкалье» Росрезерва планируется обследование береговой полосы, сбор остатков нефтесодержащей жидкости и ее утилизация. Создан запас сорбента для утилизации нефтепродуктов. В готовности к привлечению дополнительных сил находятся аварийно-спасательные подразделения Иркутской области.



Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 53 человека и 16 единиц техники.





