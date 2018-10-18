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В Бурятии сгорело сено и обгорели два дома

В Бурятии сгорело сено и обгорели два дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Возгорания случились в двух районах республики

За сутки в Бурятии произошло три пожара. В 17:05 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии на улице Комсомольской горит сено. В пожаре сено было уничтожено полностью, также огонь повредил забор. Пожар ликвидирован в 17:37, было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.

Ещё одно возгорание произошло в Иволгинском районе. В 21:39 в селе Хойтобэе по улице Взлетная вспыхнули два дома. Огонь повредил наружные стены домов и карниз кровли. Пожар потушили в 21:54, было задействовано 6 человек и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне горела сауна «Соломон» в Улан-Удэ. В результате пожара на 1-м этаже выгорела парильня, повреждены две комнаты отдыха, повреждён потолок в коридоре и закопчены стены коридора. На втором этаже мебельные магазины закопчены по всей площади. 
пожар
 
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