Возгорания случились в двух районах республики
За сутки в Бурятии произошло три пожара. В 17:05 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии на улице Комсомольской горит сено. В пожаре сено было уничтожено полностью, также огонь повредил забор. Пожар ликвидирован в 17:37, было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.
Ещё одно возгорание произошло в Иволгинском районе. В 21:39 в селе Хойтобэе по улице Взлетная вспыхнули два дома. Огонь повредил наружные стены домов и карниз кровли. Пожар потушили в 21:54, было задействовано 6 человек и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне горела сауна «Соломон» в Улан-Удэ. В результате пожара на 1-м этаже выгорела парильня, повреждены две комнаты отдыха, повреждён потолок в коридоре и закопчены стены коридора. На втором этаже мебельные магазины закопчены по всей площади.
В Бурятии сгорело сено и обгорели два дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 18.10.2018
Возгорания случились в двух районах республики
Мужчина вышел из номера гостиницы, оставив открытой дверь
Их приговорили к 4 годам колонии
«Синтетику» он распространял через «закладки»
Было возбуждено 27 дел за уничтожение или повреждение лесных насаждений
Судебные разбирательства проходят с июля
Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников
В Кяхте сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя с марихуаной
Тулунский городской суд Иркутской области признал бывшего главного бухгалтера образовательного учреждения виновной в хищении чужого имущества
Мужчина спилил 17 кубометров леса
Пожар уничтожил парильню и повредил комнаты отдыха
Женщину поймали пьяной за рулём
Скелетированные останки уже обнаружены
Он пропал в городе Железногорск-Илимский
Она спрятала свёрток в «естественной полости»