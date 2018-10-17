В Бурятии 15-летняя воровка стащила телефон у вахтовика

Мужчина вышел из номера гостиницы, оставив открытой дверь
Заявление о краже поступило в дежурную часть вечером 4 августа. Мужчина, работающий вахтовым методом, рассказал, что неизвестный похитил из комнаты гостиницыв Баунтовском эвенкийском районе , где он остановился, телефон стоимостью около 14 тысяч рублей. Кража произошла, когда потерпевший вышел из номера отеля в магазин, при этом не заперев дверь комнаты.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. При опросе сотрудников близлежащих организаций они выяснили, что в указанное время в гостиницу забегала несовершеннолетняя местная жительница, а также заходила её мать. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за квартирную кражу.
Уже вскоре оперативниками 15-летняя гражданка была задержана, у неё изъят похищенный мобильный, сообщает МВД Бурятии.
По словам подростка, в гостинице она пыталась скрыться от своей матери, с которой находилась в конфликте. Зайдя в первую попавшуюся дверь и увидев лежащий в свободном доступе мобильный, она похитила его.
Имущество возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. По ходатайству сотрудников ПДН в целях профилактики подозреваемая была помещена в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по республике. Материалы дела будут переданы в СУ СК России по Бурятии.
32-летний гражданин также поблагодарил полицейских за оперативное раскрытие преступления.
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