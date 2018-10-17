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10 человек погибли при взрыве в колледже в Крыму

10 человек погибли при взрыве в колледже в Крыму
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В больницу с места ЧП доставили 25 человек

Десять человек, по предварительным данным, стали жертвами взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.

- Предварительно, погибли 10 человек, - сообщили в республиканском Центре медицины катастроф.

С места ЧП в больницу доставили 25 человек, уточнили в Керченском центре медицины катастроф.

- Около двадцати пяти человек вывезено с места происшествия, они все находятся в Керченской больнице №1, - сказал собеседник агентства.
взрыв ЧП
 
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