10 человек погибли при взрыве в колледже в Крыму

В больницу с места ЧП доставили 25 человек





Десять человек, по предварительным данным, стали жертвами взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.





- Предварительно, погибли 10 человек, - сообщили в республиканском Центре медицины катастроф.





С места ЧП в больницу доставили 25 человек, уточнили в Керченском центре медицины катастроф.





- Около двадцати пяти человек вывезено с места происшествия, они все находятся в Керченской больнице №1, - сказал собеседник агентства.