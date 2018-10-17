В Улан-Удэ родители пострадавшей в бойне ученицы хотят взыскать со школы 13 млн

Судебные разбирательства проходят с июля
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП, прогремевшее на всю страну, произошло 19 января. В этот злополучный день девятиклассник школы №5 в Сосновом Бору в Улан-Удэ бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью. Когда из задымленного кабинета начали выбегать семиклассники, подросток бил топором по испуганным школьникам. Всего пострадали шестеро человек, включая учительницу и самого нападавшего, пытавшегося покончить с собой.
Одной девочке отрубили два пальца. Другая впала в кому из-за тяжёлой травмы головы. За их жизни боролись медики из Санкт-Петербурга, дети проходили долгий курс лечения.
После происшествия директор школы уволился.
Сейчас стало известно, что родители девочки, больше всего пострадавшей в ходе инцидента, хотят взыскать компенсацию в 13 млн с образовательного учреждения. Девочка до сих лечится, проходит обучение на дому, а скоро ей предстоит очередная операция.
В школе №5, в свою очередь, поясняют, что об ученице не забыли.
- Они говорят о том, что школа не обращает на них внимания. Но после того, как это всё произошло - с того времени, когда меня назначили, неоднократно я звонила - с бабушкой разговаривала, с мамой разговаривала. До бабушки как-то дозвониться не могла, нашла номер телефона через родителей второй пострадавшей девочки. Нашла телефон лечащего врача ученицы, с ним беседовала. То есть всей информацией я владела и владею, - рассказала «Байкал-Daily» новый директор школы № 5 Наталья Сурикова.
По её словам, родители учеников класса, на уроке которого и произошло ЧП, собирали деньги для семьи. Кроме того, в школе был объявлен сбор средств.
- Комитет по образованию вышел с предложением на все школы, сады о том, чтобы помочь ребёнку, собранные средства – более 50 тысяч рублей - потом делились между двумя пострадавшими девочками. Небольшая сумма, конечно, но внимание было. Когда весной мама приходила забирать личное дело дочери, она сказала – мы год поучимся там, на следующий год мы всё равно придём к вам, потому что нам нравится учиться у вас. Мы спокойно с ней поговорили. Я говорю, вы приходите, всё будет хорошо. Младший ребёнок так и учится в нашей школе, начальной, - добавила Наталья Сурикова.
Всего помогли деньгами восемь учреждений, в том числе и пятая школа. Отвозила средства классный руководитель девочки. И посещала она семью, поясняет директор, не один раз.
- Единственное, не ездили ребята к девочке домой, им не хотелось беспокоить Сашу, - поясняет руководитель школы.
Судебные заседания проходят с июля. Какое решение всё-таки вынесут в итоге, неизвестно. Но, исходя из тяжелой конфликтной ситуации, ясно одно – заседаний будет немало.
В Улан-Удэ родители пострадавшей в бойне ученицы хотят взыскать со школы 13 млн
Происшествия, Фото:
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