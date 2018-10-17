Тулунский городской суд Иркутской области признал бывшего главного бухгалтера образовательного учреждения виновной в хищении чужого имущества
- Являясь главным бухгалтером областного образовательного учреждения в период с 2014 года по 2017 год, используя своё служебное положение, путём многократных операций по переводу денежных средств, переводила их на лицевые счета, принадлежащие ей и другим лицам. Данные денежные средства использовала в своих личных целях, - сообщает пресс-служба Тулунского городского суда.
В результате главный бухгалтер присвоила денежные средства министерства образования Иркутской области на сумму около шести миллионов рублей.
В ходе судебного разбирательства вину в предъявленном обвинении подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась. Дело рассмотрено в особом порядке.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев.
Также удовлетворён гражданский иск представителя образовательного учреждения на сумму около шести миллионов, уточнили в Тулунском городском суде.
В Иркутской области главбух украла 6 миллионов
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