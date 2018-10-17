В Улан-Удэ горела сауна «Соломон»

Пожар уничтожил парильню и повредил комнаты отдыха



Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в сауне на улице Шумяцкого. Об этом сообщает ГУ МЧС по Бурятии, не уточняя название заведения. Согласно справочнику 2ГИС, на улице Шумяцкого находится только одна сауна – «Соломон». В самом заведении комментировать факт пожара отказались, заявив лишь, что сауна «не работает до конца недели».



В Главном управлении МЧС уточняют, что звонок о пожаре поступил в 2.11 ночи.



- В результате пожара в сауне на 1-м этаже выгорела парильня, повреждены две комнаты отдыха, повреждён потолок в коридоре и закопчены стены коридора. На втором этаже мебельные магазины закопчены по всей площади, - сообщили в ведомстве.



Пожар был ликвидирован в 03.18 часов. В тушении было задействовано 14 человек и 5 единиц техники.



