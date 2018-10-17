В Бурятии осудили «чёрного лесоруба»

Мужчина спилил 17 кубометров леса
Хоринский районный суд вынес приговор правонарушителю, обвиняемому в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
Было установлено, что мужчина без правоустанавливающих документов спилил 34 сосны общим объёмом около 17 кубометров. Ущерб, причинённый лесу, составил более 270 тысяч рублей.
Суд, изучив все материалы дела, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Вещественные доказательства, а именно: бензопила, трактор и прицеп будут возвращены законному владельцу. Незаконно заготовленная древесина будет обращена в доход государства, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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Происшествия, Фото:
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