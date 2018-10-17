В Забайкалье раскрыли убийство годичной давности

Скелетированные останки уже обнаружены
В Краснокаменске полицейские раскрыли убийство мужчины, который был заявлен как без вести пропавший, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В сентябре в полицию обратилась женщина и сообщила о пропаже 52-летнего сына. По словам женщины, она проживает в другом городе и из-за конфликта больше года не поддерживала связь с сыном. Сотрудники уголовного розыска установили круг общения пропавшего гражданина и, проверяя оперативную информацию, установили обстоятельства его исчезновения.
По подозрению в убийстве пропавшего жителя Краснокаменска стражи порядка задержали 37-летнего мужчину. Установлено, что еще в мае 2017 года злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего, в ходе ссоры нанес ему ножевые ранения, от которых он скончался. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый ночью вынес тело погибшего и сбросил в канализационный коллектор.
В настоящее время скелетированные останки потерпевшего обнаружены и изъяты. В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Он помещен в изолятор временного содержания.
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