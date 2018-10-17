В Иркутской области пропавшего школьника нашли спящим в подъезде

Он пропал в городе Железногорск-Илимский



16 октября в первом часу ночи в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что накануне отпустила сына погулять, и он до сих пор не вернулся домой. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что мальчик не возвратился в назначенный час, и родственники начали самостоятельные поиски. Когда поиски результатов не дали, они обратились за помощью в полицию.



Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции, созданы поисковые группы из сотрудников различных подразделений. Участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники обследовали жилой массив, опрашивали знакомых и соседей ребёнка. Наружные наряды, сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы обследовали улицы, места, куда мог отправиться школьник.



В результате второклассник был обнаружен полицейскими около восьми часов в одном из подъездов, расположенном в квартале №2 города Железногорск-Илимский. Оперуполномоченный и инспектор ПДН совершали дворовый обход и заметили без вести пропавшего, который спал на ступеньках в подъезде. Причины такого поведения ребёнка выясняются.



В отношении законных представителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С ребёнком проведена беседа о недопущении самовольных уходов из дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

