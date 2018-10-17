Улан-удэнка «из-за любви» пронесла мужу в колонию наркотики

Она спрятала свёрток в «естественной полости»



В конце января 2017 года улан-удэнец, отбывающий наказание в исправительной колонии, во время разговора по телефону со своей женой попросил принести ему в колонию наркотики. Женщина согласилась. Мужчина объяснил, что наркотическое вещество хранится дома.



18 мая 2017 года жена положила в пакет конфеты, гашиш, массой не менее 22,6 г, а также мужские туфли и машинку для стрижки волос. Посылку она отправила по почте в исправительное учреждение, указав вымышленного отправителя, на имя осуждённого, который отбывал наказание вместе с её мужем.



- 25 мая 2017 года в 17 часов 30 минут на территории исправительной колонии в ходе досмотра посылки было обнаружено наркотическое средство гашиш массой 22,6 г было обнаружено и изъято, - сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда.



Кроме того, в тот же день жена пришла в колонию к мужу и спрятала полимерный свёрток с гашишем «в естественную полость» организма. Так она попыталась пронести 63,3 грамма на территорию исправительного учреждения.



Однако наркотическое вещество обнаружила служебная собака на контрольно-пропускном пункте. Вещество было изъято.



Подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаялась, пояснив, что всё делала ради любви.



Суд приговорил её 6 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.



Приговор обжалован, вступил в законную силу, заключают в суде.





