Руководитель китайской туристической группы сопровождала 18 своих соотечественников в Российскую Федерацию
Иностранцы планировали проследовать по маршруту Маньчжурия – Борзя, но неожиданно для путешественников их поездка прервалось практически сразу по прибытию в автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Причиной этому стало нарушение режима в пункте пропуска и агрессивное поведение руководителя туристической группы. Женщина была приглашена для составления протокола об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
За нарушение режима в пункте пропуска ей грозило предупреждение или административный штраф в размере от 300 до 1000 рублей с выдворением с территории России или без такового.
Однако китаянка решила попытать судьбу и предложила сотруднику Пограничного управления 2000 рублей в качестве вознаграждения за отказ от привлечения её к административной ответственности.
Пограничник деньги не принял, о попытке дачи взятки доложил.
В итоге в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Свою вину женщина отрицать не стала. По решению суда она была признана виновной в совершении преступления, в качестве наказания иностранке было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Гражданка Китая пыталась дать взятку пограничнику в Забайкалье
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он пропал в городе Железногорск-Илимский
Она спрятала свёрток в «естественной полости»
Руководитель китайской туристической группы сопровождала 18 своих соотечественников в Российскую Федерацию
Мужчине стало плохо
Его остановили сотрудники ДПС
Преступления он совершил в один день
Мужчина утонул летом, выпав из «КамАЗа» во время переправы через реку Оку
Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, которые обманным путём похитили денежные средства жителей
Женщина стала жертвой мошенничества при автообмене с доплатой
Мать смогла спасти двух старших детей
15 октября в городе Черемхово сгорел дом на улице Сибирская
Женщину поймали пьяной за рулём
Бывшие финансовые работники одной из районных больниц предстанут перед судом за хищение свыше 13 миллионов рублей.
За правонарушение мужчине назначен штраф в 750 рублей
В колонии он был злостным нарушителем порядка