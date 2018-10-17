Гражданка Китая пыталась дать взятку пограничнику в Забайкалье

Руководитель китайской туристической группы сопровождала 18 своих соотечественников в Российскую Федерацию



Иностранцы планировали проследовать по маршруту Маньчжурия – Борзя, но неожиданно для путешественников их поездка прервалось практически сразу по прибытию в автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Причиной этому стало нарушение режима в пункте пропуска и агрессивное поведение руководителя туристической группы. Женщина была приглашена для составления протокола об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.



За нарушение режима в пункте пропуска ей грозило предупреждение или административный штраф в размере от 300 до 1000 рублей с выдворением с территории России или без такового.



Однако китаянка решила попытать судьбу и предложила сотруднику Пограничного управления 2000 рублей в качестве вознаграждения за отказ от привлечения её к административной ответственности.



Пограничник деньги не принял, о попытке дачи взятки доложил.



В итоге в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Свою вину женщина отрицать не стала. По решению суда она была признана виновной в совершении преступления, в качестве наказания иностранке было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.





