В Иркутской области рыбак раскачал лодку и утонул

Мужчине стало плохо



Утром 12 октября двое рыбаков на лодке «Казанке» отправились на реку Белая Усольского района Иркутской области. Они находились в устье реки в 10 метрах от берега. У одного из них внезапно резко ухудшилось самочувствие, он упал на правый борт, опрокинув судно.



Второму мужчине удалось доплыть до берега, после чего он сообщил о произошедшем спасателям. Сейчас водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области ведут поиски пропавшего. У утонувшего рыбака не было спасательного жилета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



В ведомстве напоминают, что судоводители и другие люди, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных жилетах, надёжно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений. Необходимо соблюдать правила безопасности при выходе на воду на лодках, катерах, катамаранах гидроциклах и других плавсредствах в осенний период, учитывая при выходе на воду усиление ветра, высоту волн, возможное ухудшение видимости.

