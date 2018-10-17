В Бурятии нашли тело утонувшего жителя Китая

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В Забайкалье работники больницы украли 13 млн рублей Происшествия, Бывшие финансовые работники одной из районных больниц предстанут перед судом за хищение свыше 13 миллионов рублей.

За лето в местах отдыха в Бурятии совершили 78 преступлений Происшествия, Подведены итоги комплексных оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в период летнего курортного сезона

