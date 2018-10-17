Мужчина утонул летом, выпав из «КамАЗа» во переправы через реку Оку
В Бурятии нашли тело второго утонувшего этим летом гражданина Китая. Его тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу в город Зима Иркутской области для установления причин смерти.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле во время переправы «КамАЗа» через реку Ока в селе Орлик в Окинском районе Бурятии большегруз опрокинулся. Уровень реки повысился из-за дождей. В автомобиле находилось четверо иностранцев из Внутренней Монголии и КНР. Двое граждан Китая утонули. Тело одного из них обнаружили сразу, второго погибшего – спустя три месяца.
Погибшего мужчину ранее находили полицейские, но в связи с труднодоступностью места, не смогли достать, привязали труп и оставили спутниковую метку. Однако из-за большой воды спасателям не удавалось обнаружить тело.
- 24 сентября тело гражданина Китая было обнаружено в реке Ока, в устье реки Тэргэтэ. Погибшего обнаружили спасатели из Байкальской поисковой бригады, - сообщил «Байкал-Daily» Цыренжап Доржиев, следователь Тункинского МСО СУ СКР по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствию предстоит выяснить, на каком основании водитель перевозил группу иностранцев, официально ли им оказывались транспортные услуги, были ли соблюдены необходимые условия для оказания таких услуг, в том числе принимались ли положенные меры безопасности, а также другие детали происшествия.
В Бурятии нашли тело утонувшего жителя Китая
Происшествия, Фото:
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