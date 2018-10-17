Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, которые обманным путём похитили денежные средства жителей
16 октября 90-летнему врачу одной из районных больниц позвонил неизвестный и сообщил, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретённое некачественное медицинское оборудование. Для этого необходимо оплатить налог. Ничего не подозревая, потерпевшая перевела на указанный счёт 10 тысяч рублей. После этого связь со злоумышленниками прервалась. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.
Ещё один случай обмана произошёл за прошедшие сутки в Краснокаменске. Потерпевшая нашла на сайте «Авито» объявление о продаже шубы из меха песца стоимостью 20 тысяч рублей. Девушка позвонила по указанному телефону, продавец заверил, что товар у него в наличии, но чтобы его получить требуется 50-процентная предоплата. Девушка перевела деньги, после чего телефон злоумышленника стал недоступен.
В настоящий момент принимаются меры к установлению личностей подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сотрудники полиции напоминают гражданам, что все денежные операции по выплате компенсаций необходимо решать лично только в офисах этих организаций.
Кроме того, стражи порядка рекомендуют гражданам производить все сделки купли-продажи только при личной встрече, убедившись в порядочности продавца.
Забайкалка лишилась 10 тысяч, покупая шубу на «Авито»
Происшествия, Фото:
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