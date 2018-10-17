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На пожаре в Иркутской области погибла 3-летняя девочка

На пожаре в Иркутской области погибла 3-летняя девочка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мать смогла спасти двух старших детей

Пожар, повлёкший гибель 3-летнего ребенка, произошёл накануне ночью в деревне Малиновке Черемховского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В начале 12 часа ночи сигнал о пожаре с автоматического пожарного извещателя с GSM модулем поступил на телефоны добровольцев местной пожарной команды, главы администрации Новогромовского сельского поселения и проживающей напротив соседки. Глава администрации, услышав тревожный сигнал по телефону, позвонила на номер «101» и проконтролировала реагирование добровольной пожарной команды.

Спустя несколько минут, на момент прибытия пожарных, дом горел по всей площади, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая девочка – трёхлетняя дочь хозяев дома.

- Хозяйка пояснила, что в момент возгорания все спали. Её муж при этом находился в состоянии алкогольного опьянения в соседней комнате. Проснувшись от сигнала извещателя, женщина взяла на руки двух своих детей – мальчиков 5 и 4 лет, и вынесла из дома. В условиях сильного задымления девочку она не нашла, а вернуться в горящий дом уже не смогла, поскольку вход в дом был отрезан огнем. Мужчина, услышав крики, проснулся и эвакуировался самостоятельно. Огонь в считанные минуты охватил деревянное строение, - сообщил начальник отделения дознания по городу Черемхово, Свирску и Черемховскому району Александр Анфиногенов.

Обстоятельства пожара и гибели ребёнка в настоящее время устанавливаются совместно дознавателями отдела надзорной деятельности и профилактической работы и сотрудниками полиции. Наиболее вероятной причиной пожара специалисты считают короткое замыкание. Дом, где проживала семья, был отключен от электроэнергии. Однако хозяева сделали самостоятельное подключение к электросети.

Осмотр места пожара показал, что очаг пожара находился в месте пролегания электропроводки на потолке комнаты. При этом известно, что семья неоднократно инструктировалась о мерах пожарной безопасности и, как многодетная, попала в программу оснащения жилья пожарными извещателями. Предполагается, что благодаря именно сработавшей сигнализации, люди смогли спастись из горящего дома.

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