В Забайкалье работники больницы украли 13 млн рублей

Бывшие финансовые работники одной из районных больниц предстанут перед судом за хищение свыше 13 миллионов рублей



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, три финансовых работника районной больницы похищали деньги. Обвиняемые вносили в расходные документы увеличенный размер причитающейся к выдаче заработной платы, а также начисляли не предусмотренную законодательством доплату за качество работы. Похищенные деньги женщины перечисляли на свои банковские карты. В результате бюджету районной больницы причинен материальный ущерб в сумме более 13 миллионов рублей.



В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество» с обвинительным заключением направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

