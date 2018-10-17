Бывшие финансовые работники одной из районных больниц предстанут перед судом за хищение свыше 13 миллионов рублей
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, три финансовых работника районной больницы похищали деньги. Обвиняемые вносили в расходные документы увеличенный размер причитающейся к выдаче заработной платы, а также начисляли не предусмотренную законодательством доплату за качество работы. Похищенные деньги женщины перечисляли на свои банковские карты. В результате бюджету районной больницы причинен материальный ущерб в сумме более 13 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество» с обвинительным заключением направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье работники больницы украли 13 млн рублей
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