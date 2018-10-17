В Иркутске водитель ругался матом и пинал чужую машину

За правонарушение мужчине назначен штраф в 750 рублей



28-летний водитель в Иркутске признан виновным в мелком хулиганстве. В августе текущего года днём у мужчины, который управлял автомобилем «Фольксваген Пассат», произошёл дорожный конфликт на одной из центральных улиц Иркутска с водителем «Тойоты Марк II».



Разозлившись, водитель «Пассата» догнал и подрезав второго водителя. Затем подошёл к автомобилю, стал оскорблять мужчину и пинать ногами заднюю часть машины, повредив её, выражаясь при этом матами.



В судебном заседании правонарушитель свою вину признал в полном объёме.



Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 750 рублей.



Административный штраф уже уплачен полностью в добровольном порядке, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.







