В колонии он был злостным нарушителем порядка
Верховный суд Бурятии принял решение об удовлетворении ходатайства адвоката осуждённого об условно-досрочном освобождении. Представитель администрации колонии не возражал против, так как осуждённый характеризуется с положительной стороны.
Мужчина был осуждён по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» к 7 годам колонии строгого режима. Он отбыл более 3/4 назначенного срока наказания.
Однако, в период отбывания наказания осуждённым допущено 4 нарушения. Они были совершены в 2017 году, то есть в период, когда решался вопрос о его условно-досрочном освобождении (УДО). При этом за два нарушения его помещали в штрафной изолятор, а также признавался злостным нарушителем порядка отбывания наказания.
При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что вывод суда об исправлении и отсутствии необходимости ему в полном отбывании назначенного судом наказания, является незаконным и отменил постановление суда. А также отказал в условно-досрочном освобождении осуждённого, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Бурятии «примерному» убийце не дали УДО
Происшествия, Фото:
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