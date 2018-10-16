В Улан-Удэ таксист устроил аварию

ДТП произошло сегодня днём в центре Улан-Удэ
Во вторник, 16 октября, около 15 часов водитель машины с логотипами такси «Максим» устроил небольшую аварию.
Выезжая с улицы Набережная на Удинский мост, водитель врезался в «Тойоту Платц».
Обошлось без пострадавших.
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Происшествия, Фото:
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