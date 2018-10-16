В Улан-Удэ осудили наркомана

Он сам собирал и изготавливал наркотическое вещество
Органами предварительного расследования улан-удэнец обвинялся в том, что он, находясь в одном из районов Бурятии, собрал наркотическое средство, которое хранил при себе.
6 июля, находясь во дворе дома по улице Подлесная в микрорайоне Аршан в Улан-Удэ, обработав собранные наркосодержащие растения, получил вещество массой не менее 1,7 граммов, смесь табака и наркотического вещества – масла каннабиса, что относится к значительному размеру. Наркотик он хранил при себе, часть из которого успел скурить.
11 июля он был остановлен сотрудниками полиции, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство.
- Кроме того, 12 июля на чердаке бани по улицы Подлесная, было обнаружено и изъято 2199,6 граммов, наркотического средства, принадлежащего мужчине, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. И по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»
Суд признал его виновным и приговорил к 8 месяцам колонии (по ч. 1 ст. 228 УК РФ) и к 3 годам и 6 месяцам (по ч. 2 ст. 228 УК РФ).
По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний улан-удэнцу окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
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