Пьяные жители Бурятии стащили из подъезда радиаторы

Однако унести украденное не смогли



Двое жителей Кяхтинского района Бурятии обвинялись в тайном хищении чужого имущества, совершённом в сговоре группой лиц. В июле они после распития спиртных напитков во дворе одного из домов офицерского состава (ДОС) в Кяхте решили совершить кражу, чтобы продать украденное и купить ещё алкоголя.



Убедившись, что за ними никто не наблюдает, зашли в третий подъезд ДОСа и демонтировали установленные в подъезде три чугунных семисекционных радиатора. Этого злоумышленникам показалось мало, и они отправились в первый подъезд, отсоединив от сети отопления ещё три радиатора. В итоге управляющей компании они причинили ущерб на 21 тысячу рублей и чуть не оставили без отопления два подъезда жилого дома.



- Однако в силу алкогольного опьянения далеко унести свою ношу преступники не смогли, их действия были замечены, радиаторы изъяты и возвращены, - сообщают в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



В судебном заседании мужчины свою вину признали, в содеянном раскаялись, принесли свои извинения потерпевшей стороне. Их действия суд квалифицировал по п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».



Потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением, поскольку ущерб возмещён в полном объёме. Подсудимые раскаялись, приходили в организацию, просили прощения, сотрудничали со следствием. Кроме того, они ранее они не судимы.



Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим. Постановление суда вступило в законную силу.

