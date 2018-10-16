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Пьяные жители Бурятии стащили из подъезда радиаторы

Происшествия, 
Однако унести украденное не смогли

Двое жителей Кяхтинского района Бурятии обвинялись в тайном хищении чужого имущества, совершённом в сговоре группой лиц. В июле они после распития спиртных напитков во дворе одного из домов офицерского состава (ДОС) в Кяхте решили совершить кражу, чтобы продать украденное и купить ещё алкоголя.

Убедившись, что за ними никто не наблюдает, зашли в третий подъезд ДОСа и демонтировали установленные в подъезде три чугунных семисекционных радиатора. Этого злоумышленникам показалось мало, и они отправились в первый подъезд, отсоединив от сети отопления ещё три радиатора. В итоге управляющей компании они причинили ущерб на 21 тысячу рублей и чуть не оставили без отопления два подъезда жилого дома.

- Однако в силу алкогольного опьянения далеко унести свою ношу преступники не смогли, их действия были замечены, радиаторы изъяты и возвращены, - сообщают в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

В судебном заседании мужчины свою вину признали, в содеянном раскаялись, принесли свои извинения потерпевшей стороне. Их действия суд квалифицировал по п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».

Потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением, поскольку ущерб возмещён в полном объёме. Подсудимые раскаялись, приходили в организацию, просили прощения, сотрудничали со следствием. Кроме того, они ранее они не судимы.

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим. Постановление суда вступило в законную силу.
кража
 
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