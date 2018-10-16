По официальным данным, количество незаконных рубок в Иркутской области снизилось за 9 месяцев текущего года на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
Об этом сообщил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Также он уточнил, что два года назад площади лесов, охваченные космомониторингом, составляли 12 млн га, в прошлом году – 17 млн га, а в 2018 – уже 22 млн га.
– Получая данные космических съемок, работники министерства выезжают на места, где зафиксированы рубки, чтобы подтвердить незаконность заготовки древесины и подсчитать сумму ущерба. Затем эти материалы направляются в полицию, – добавил Сергей Шеверда.
Говоря о динамике показателей нанесённого ущерба, министр пояснил, что за весть 2017 год его объём составил 5,5 млрд рублей, за 9 месяцев текущего года – 4,2 млрд рублей при существенном сокращении объемов незаконных рубок. Это объясняется тем, что с 1 января 2018 года правительство РФ на 30% повысило минимальные ставки стоимости древесины, из которых рассчитывается и объем нанесенного ущерба.
– Если рассчитывать по прошлогодним ставкам, то получается, что за 9 месяцев этого года сумма нанесённого ущерба составила бы 2,9 млрд рублей, – подытожил Сергей Шеверда.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области
Власти Иркутской области: Число незаконных рубок снизилось на 50%
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