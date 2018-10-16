На Сахалине будут судить жителя Бурятии

Уехав на заработки, он едва не убил коллегу и украл чужой паспорт
Следственным отделом ОМВД России по Курильскому району Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Бурятии. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданина и хищении документов.
Следователями установлено, что в январе этого года пьяный житель республики, находясь на работе в посёлке Горячие Ключи, поссорился со своим коллегой, с которым он временно проживал в одном помещении. Ссора переросла в драку. Тогда злоумышленник достал складной нож и нанёс им один удар в левую часть грудной клетки потерпевшего.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия».
Чтобы избежать ответственности мужчина уехал из Сахалинской области. Для этого он украл паспорт у ещё одного коллеги. Украденный документ фигурант впоследствии использовал в личных целях и предъявил как свой при приобретении авиабилетов.
Таким образом, он совершил ещё одно преступление, предусмотренное частью 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».
- При производстве предварительного следствия собраны достаточные доказательства, указывающие на вину фигуранта в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора, - сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
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