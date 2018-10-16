Его тело ещё не нашли
ЧП произошло в начале октября в Еравнинском районе Бурятии на озере Большое Еравное. 56-летний мужчина, приехавший вместе с приятелями на водоём, рыбачил один на надувной лодке. В какой-то момент из-за сильного ветра судно перевернулось, и сельчанин не смог спастись – он утонул. Лодка находилась в 450 метрах от берега, и знакомые не смогли его спасти.
С 6 по 11 октября первая группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжала на место, чтобы найти тело мужчины. Однако им не удалось обнаружить утопленника. Вторая группа поедет в район завтра, сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии рыбак перевернулся на надувной лодке и утонул
Происшествия, Фото:
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