В центре Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Около 12 часов дня в центре Улан-Удэ произошла авария с участием трёх машин. Они столкнулись перед «зеброй» на улице Ербанова, напротив супермаркета «Спутник».
- Девушка-водитель остановилась на мигающий зелёный сигнал светофора. В этот момент в неё сзади врезался ехавший следом автомобиль, а в него – ещё один, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Водители не пострадали. У легковушек остались небольшие вмятины.
На данном светофоре аварии не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине сентября в небольшое ДТП здесь попала служебная «Ниссан Теана» мэра Улан-Удэ Александра Голкова.
Читайте также:
В Улан-Удэ две «Тойоты» после ДТП получили серьёзный ущерб
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина
Иркутские полицейские спасли людей из загоревшегося после ДТП авто
В Бурятии пассажирка перевернувшегося авто получила травму позвоночника
В Улан-Удэ водитель бетономешалки устроил массовое ДТП