Житель Иркутской области ушёл из жизни после убийства собутыльника

Трагедия произошла 13 октября в посёлке Ручей Усть-Кутского района



В ходе пьяной ссоры в одном из домовладений местный 42-летний житель зарезал 24-летнего собутыльника. Позже, осознав всю тяжесть содеянного, мужчина покончил с собой, сообщает портал «Усть-Кут24».



Сейчас семьи двух мужчин организовывают похороны, уточняет издание.





