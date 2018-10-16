Трагедия произошла 13 октября в посёлке Ручей Усть-Кутского района
В ходе пьяной ссоры в одном из домовладений местный 42-летний житель зарезал 24-летнего собутыльника. Позже, осознав всю тяжесть содеянного, мужчина покончил с собой, сообщает портал «Усть-Кут24».
Сейчас семьи двух мужчин организовывают похороны, уточняет издание.
Житель Иркутской области ушёл из жизни после убийства собутыльника
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