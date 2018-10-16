Таким образом, мужчина решил избежать наказания
В феврале 2012 года в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном путём поджога. Преступление обвиняемый совершил в период непогашенной судимости, незадолго до совершения поджога он был условно-досрочно освобождён из мест лишения свободы. Опасаясь оказаться в колонии, в апреле мужчина скрылся от следственных органов и был объявлен в розыск.
15 сентября текущего года обвиняемый был задержан в Москве. К моменту задержания мужчина сменил фамилию и имя, предполагая, что это поможет ему избежать наказания.
По ходатайству следователя, с согласия руководителя следственного органа, срок содержания под стражей обвиняемому продлён до середины декабря, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
Иркутский поджигатель сменил имя и скрывался в Москве
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