В Улан-Удэ горел нежилой дом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Огонь ликвидировали за полчаса



Накануне вечером в Улан-Удэ в посёлке Лазо загорелся нежилой деревянный дом.



На момент прибытия пожарных горела крыша дома, навес, крыльцо. В результате пожара они были уничтожены огнём. Выгорело 64 квадратных метра.



Хозяин дома, причины возгорания, виновник и ущерб устанавливаются.



Пожар потушили за полчаса, было задействовано 12 человек и 5 единиц техники, сообщают оперативные службы города.



