Огонь ликвидировали за полчаса
Накануне вечером в Улан-Удэ в посёлке Лазо загорелся нежилой деревянный дом.
На момент прибытия пожарных горела крыша дома, навес, крыльцо. В результате пожара они были уничтожены огнём. Выгорело 64 квадратных метра.
Хозяин дома, причины возгорания, виновник и ущерб устанавливаются.
Пожар потушили за полчаса, было задействовано 12 человек и 5 единиц техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия, Фото:
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