В Сибири воспитательницы истязали малышей в садике

Следствием установлено, в апреле 2017 года родители детей в возрасте 4-5 лет, посещающие среднюю группу детского сада «Колосок», заметили, что у ребят на теле имеются уколы от иголок. Отвечая на вопросы, дети рассказали родителям, что у их воспитателей есть «помощницы» - канцелярские кнопки, которыми они в качестве наказания за «плохое» поведение кололи детей.







Следователям удалось установить, что в период с 2016-по апрель 2017 года воспитатели, умышленно в целях наказания и понуждения детей к определённому поведению в каждом случае их непослушания, неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками с цветными круглыми головками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль. В ходе следствия воспитатели не признали свою вину.







В управление образования города Канска направлено представление о ненадлежащем исполнении сотрудниками детского сада своих трудовых обязанностей, об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.



Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении двух воспитателей дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Колосок» в возрасте 40 и 49 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 (истязания), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.