В Сибири наркоман изрезал девушку и сварил её сердце

Изверг проведёт в колонии строгого режима 12 лет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Красноярска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 20 марта текущего года в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Энергетиков мужчина, находясь под воздействием наркотиков, поссорился со своей 27-летней знакомой. Злоумышленник 129 раз ударил девушку колющим предметом по всему телу.
- После этого вскрыл грудную клетку погибшей, извлёк лёгкое и сердце, затем сварил сердце в кастрюле, - сообщает СУ СКР Красноярского края.
На допросе следователям красноярец пояснил, что ничего не помнит, так как был под воздействием наркотических препаратов, в содеянном раскаивается. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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