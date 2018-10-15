В Сибири наркоман изрезал девушку и сварил её сердце

Изверг проведёт в колонии строгого режима 12 лет







Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Красноярска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





Следствием и судом установлено, что 20 марта текущего года в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Энергетиков мужчина, находясь под воздействием наркотиков, поссорился со своей 27-летней знакомой. Злоумышленник 129 раз ударил девушку колющим предметом по всему телу.







- После этого вскрыл грудную клетку погибшей, извлёк лёгкое и сердце, затем сварил сердце в кастрюле, - сообщает СУ СКР Красноярского края.





На допросе следователям красноярец пояснил, что ничего не помнит, так как был под воздействием наркотических препаратов, в содеянном раскаивается. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.