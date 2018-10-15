15 Октября

Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

14 Октября

Популярное

В Сибири наркоман изрезал девушку и сварил её сердце

В Сибири наркоман изрезал девушку и сварил её сердце
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изверг проведёт в колонии строгого режима 12 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Красноярска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 20 марта текущего года в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Энергетиков мужчина, находясь под воздействием наркотиков, поссорился со своей 27-летней знакомой. Злоумышленник 129 раз ударил девушку колющим предметом по всему телу.

- После этого вскрыл грудную клетку погибшей, извлёк лёгкое и сердце, затем сварил сердце в кастрюле, - сообщает СУ СКР Красноярского края.

На допросе следователям красноярец пояснил, что ничего не помнит, так как был под воздействием наркотических препаратов, в содеянном раскаивается. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
убийство смерть уголовное дело
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии обчистил пенсионерку
Происшествия, 15.10.2018
Деньги подозреваемый потратил, а мобильный, случайно разбив, оставил для запасных частей
В Бурятии прикрыли сайты, продающие гашиш из Голландии
В Бурятии прикрыли сайты, продающие гашиш из Голландии
Происшествия, 15.10.2018
Также эти сайты продавали «скорость», кокаин и другие наркотики
Двух рыбаков спасли на Ангаре
Двух рыбаков спасли на Ангаре
Происшествия, 15.10.2018
Мужчин спасли в минувшие выходные
В Бурятии сгорел гараж и трактор
В Бурятии сгорел гараж и трактор
Происшествия, 15.10.2018
Пожар произошёл в Кяхтинском районе
Иркутские полицейские спасли людей из загоревшегося после ДТП авто
Иркутские полицейские спасли людей из загоревшегося после ДТП авто
Происшествия, 15.10.2018
В Усть-Куте полицейские спасли водителя и пассажира полыхавшей машины
В Усолье штрафуют продавцов алкоголя подросткам
Происшествия, 15.10.2018
В Усолье-Сибирском полицейские продолжают пресекать факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним
Улан-удэнец обчищал дачи соседей
Происшествия, 15.10.2018
Общая сумма награбленного составила 17 тысяч рублей
На Байкале четыре дня ищут трёх пропавших рыбаков
На Байкале четыре дня ищут трёх пропавших рыбаков
Происшествия, 15.10.2018
В поисках задействованы вертолёт и катеры
В Улан-Удэ мошенник сдавал квартиры
В Улан-Удэ мошенник сдавал квартиры
Происшествия, 15.10.2018
Он снимал квартиру на сутки, а сдавал её на месяц
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли трактор и бензопилу
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли трактор и бензопилу
Происшествия, 15.10.2018
Пенсионер уже попадал в поле зрения правоохранителей
В Бурятии вор снял карбюратор гаечным ключом
В Бурятии вор снял карбюратор гаечным ключом
Происшествия, 15.10.2018
Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже имущества в Хоринске
У юного читинца угнали велосипед BMW
Происшествия, 15.10.2018
Незнакомец попросил прокатиться и уехал
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 15.10.2018
Подземный толчок был зафиксирован в минувшие выходные в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в Иркутской области

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^