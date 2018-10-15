Житель Бурятии обчистил пенсионерку

Деньги подозреваемый потратил, а мобильный, случайно разбив, оставил для запасных частей
30 августа в дежурную часть ОМВД России по Кяхтинскому району с заявлением о краже обратилась 63-летняя жительница Кяхты. Пенсионерка рассказала, что неизвестный украл из её дома телефон и пять тысяч рублей, пока она в огороде подкапывала картофель.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за квартирные кражи 26-летний местный житель. Впоследствии он был задержан. По месту его жительства изъяты детали телефона.
Установлено, что в день кражи злоумышленник пришёл в гости к своему родственнику. Заметив, что у хозяйки из дома напротив не заперта входная дверь, он проник в помещение и украл имущество. Деньги подозреваемый потратил, мобильный, случайно разбив, оставил для запасных частей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Деньги подозреваемый потратил, а мобильный, случайно разбив, оставил для запасных частей
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