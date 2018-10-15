15 Октября

Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

14 Октября

Популярное

Улан-удэнец обчищал дачи соседей

Происшествия, 
Общая сумма награбленного составила 17 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого в кражах с территории дачных участков.

Установлена причастность неработающего, ранее судимого 28-летнего жителя садового товарищества Советского района Улан-Удэ к трём кражам из расположенных неподалёку от его места жительства дачных домов. В первом случае злоумышленником похищено печное литьё, металлическая бочка и бытовые приборы, во втором – строительные инструменты, в третьем – игровая приставка, посуда, продукты питания. Общий ущерб от краж составил около 17 тысяч рублей.

Похищенное частично изъято. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец обчищал дачи соседей
Происшествия, 15.10.2018
Общая сумма награбленного составила 17 тысяч рублей
На Байкале четыре дня ищут трёх пропавших рыбаков
На Байкале четыре дня ищут трёх пропавших рыбаков
Происшествия, 15.10.2018
В поисках задействованы вертолёт и катеры
В Улан-Удэ мошенник сдавал квартиры
В Улан-Удэ мошенник сдавал квартиры
Происшествия, 15.10.2018
Он снимал квартиру на сутки, а сдавал её на месяц
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли трактор и бензопилу
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли трактор и бензопилу
Происшествия, 15.10.2018
Пенсионер уже попадал в поле зрения правоохранителей
В Бурятии вор снял карбюратор гаечным ключом
В Бурятии вор снял карбюратор гаечным ключом
Происшествия, 15.10.2018
Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже имущества в Хоринске
У юного читинца угнали велосипед BMW
Происшествия, 15.10.2018
Незнакомец попросил прокатиться и уехал
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 15.10.2018
Подземный толчок был зафиксирован в минувшие выходные в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в Иркутской области
Забайкалка лишилась денег, покупая одежду в «Одноклассниках»
Происшествия, 15.10.2018
19 тысяч рублей она перевела лже-продавцу в Самарскую область
В Бурятии пенсионеру в банке случайно выдали больше денег
В Бурятии пенсионеру в банке случайно выдали больше денег
Происшествия, 15.10.2018
Кассир в ордере случайно напечатала лишний нолик
У читинца украли мотоцикл со стоянки
Происшествия, 15.10.2018
Угонщиком оказался сотрудник предприятия
В Иркутске ищут свидетелей смертельного ДТП
В Иркутске ищут свидетелей смертельного ДТП
Происшествия, 15.10.2018
Иркутянин «отомстил» автолюбительнице за то, что она «его подрезала»
В Бурятии пассажирка перевернувшегося авто получила травму позвоночника
В Бурятии пассажирка перевернувшегося авто получила травму позвоночника
Происшествия, 15.10.2018
Водитель вылетел в кювет, чтобы избежать столкновения
В Забайкалье сотрудника РЖД оштрафовали на 100 тысяч
Происшествия, 15.10.2018
Он заправлял вверенным ему бензином чужие автомобили

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^