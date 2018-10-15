Общая сумма награбленного составила 17 тысяч рублей
Полицейские задержали подозреваемого в кражах с территории дачных участков.
Установлена причастность неработающего, ранее судимого 28-летнего жителя садового товарищества Советского района Улан-Удэ к трём кражам из расположенных неподалёку от его места жительства дачных домов. В первом случае злоумышленником похищено печное литьё, металлическая бочка и бытовые приборы, во втором – строительные инструменты, в третьем – игровая приставка, посуда, продукты питания. Общий ущерб от краж составил около 17 тысяч рублей.
Похищенное частично изъято. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обчищал дачи соседей
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