Улан-удэнец обчищал дачи соседей

Общая сумма награбленного составила 17 тысяч рублей



Полицейские задержали подозреваемого в кражах с территории дачных участков.



Установлена причастность неработающего, ранее судимого 28-летнего жителя садового товарищества Советского района Улан-Удэ к трём кражам из расположенных неподалёку от его места жительства дачных домов. В первом случае злоумышленником похищено печное литьё, металлическая бочка и бытовые приборы, во втором – строительные инструменты, в третьем – игровая приставка, посуда, продукты питания. Общий ущерб от краж составил около 17 тысяч рублей.



Похищенное частично изъято. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

