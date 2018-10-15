У двух браконьеров в Бурятии изъяли 11 кг омуля

Проходит операция «Путина-2018»



В рамках операции «Путина-2018» сотрудники ОМОН Росгвардии вместе с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства поймали двух браконьеров в Северо-Байкальском районе Бурятии.



На берегу реки Катера был задержан житель посёлка Новый Уоян, который занимался незаконным выловом омуля. У мужчины изъято 5 кг рыбы и сачок.



Второй случай произошёл на берегу реки Верхняя Ангара. Сотрудники ОМОН задержали мужчину, который с помощью лодки и сетей выловил 6 кг омуля. Изъятая рыба направлена в Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод». По данным фактам ведется следствие.



Ежедневно проводятся систематические комплексные отработки на территории водоёмов Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского районов республики и Улан-Удэ. В местах нереста организовано патрулирование и дежурство, а также профилактическая работа, направленная на охрану нерестовой рыбы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



