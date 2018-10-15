Он пытался убежать от росгвардейцев
В городе Нижнеудинска наряд вневедомственной охраны обратил внимание на молодого человека, в руках у которого был чёрный пакет.
Увидев приближающихся людей в форме, молодой человек ускорил шаг и попытался скрыться в гаражном кооперативе, но вскоре был остановлен. Сотрудники Росгвардии при наружном осмотре в пакете гражданина обнаружили растительную массу зелёного цвета и стебли растений зелёного цвета. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
31-летний мужчина передан полицейским для дальнейшего разбирательства. По результатам проведённого исследования эксперты дали заключение, что изъятое у жителя Нижнеудинска вещество является марихуаной. Её вес составил 96 граммов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
Житель Иркутской области шёл по улице с пакетом марихуаны
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