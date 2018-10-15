Незнакомец попросил прокатиться и уехал
В выходные в полицию Читы с заявлением о краже дорогостоящего велосипеда обратились родители 9-летнего школьника. Со слов несовершеннолетнего сотрудники полиции установили, что вечером неизвестный попросил велосипед марки BMW прокатиться и скрылся в неизвестном направлении.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов молодой человек.
В настоящее время похищенный велосипед изъят и возращён владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
У юного читинца угнали велосипед BMW
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