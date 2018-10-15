Забайкалка лишилась денег, покупая одежду в «Одноклассниках»

19 тысяч рублей она перевела лже-продавцу в Самарскую область



В Краснокаменске Забайкальского края в полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении денег. Женщина решила приобрести одежду по объявлению, размещённому на одной из страниц социальной сети «Одноклассники».



Связавшись с продавцом, потерпевшая перевела на указанные им реквизиты предоплату в размере 19 тысяч рублей. Через некоторое время поступило сообщение о необходимости произвести оплату полной стоимости, якобы в связи с изменением требований. Женщина отказалась, после чего связаться с лже-продавцом уже не смогла.



Сотрудники полиции установили, деньги были переведены в Самарскую область.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. Товар следует приобретать только у проверенных продавцов. Не стоит рисковать своими деньгами, перечисляя их неизвестным лицам.

