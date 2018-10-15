15 Октября

Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

14 Октября

Популярное

Забайкалка лишилась денег, покупая одежду в «Одноклассниках»

Происшествия, 
19 тысяч рублей она перевела лже-продавцу в Самарскую область

В Краснокаменске Забайкальского края в полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении денег. Женщина решила приобрести одежду по объявлению, размещённому на одной из страниц социальной сети «Одноклассники».

Связавшись с продавцом, потерпевшая перевела на указанные им реквизиты предоплату в размере 19 тысяч рублей. Через некоторое время поступило сообщение о необходимости произвести оплату полной стоимости, якобы в связи с изменением требований. Женщина отказалась, после чего связаться с лже-продавцом уже не смогла.

Сотрудники полиции установили, деньги были переведены в Самарскую область.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. Товар следует приобретать только у проверенных продавцов. Не стоит рисковать своими деньгами, перечисляя их неизвестным лицам.  
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У юного читинца угнали велосипед BMW
Происшествия, 15.10.2018
Незнакомец попросил прокатиться и уехал
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 15.10.2018
Подземный толчок был зафиксирован в минувшие выходные в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в Иркутской области
Забайкалка лишилась денег, покупая одежду в «Одноклассниках»
Происшествия, 15.10.2018
19 тысяч рублей она перевела лже-продавцу в Самарскую область
В Бурятии пенсионеру в банке случайно выдали больше денег
В Бурятии пенсионеру в банке случайно выдали больше денег
Происшествия, 15.10.2018
Кассир в ордере случайно напечатала лишний нолик
У читинца украли мотоцикл со стоянки
Происшествия, 15.10.2018
Угонщиком оказался сотрудник предприятия
В Иркутске ищут свидетелей смертельного ДТП
В Иркутске ищут свидетелей смертельного ДТП
Происшествия, 15.10.2018
Иркутянин «отомстил» автолюбительнице за то, что она «его подрезала»
В Бурятии пассажирка перевернувшегося авто получила травму позвоночника
В Бурятии пассажирка перевернувшегося авто получила травму позвоночника
Происшествия, 15.10.2018
Водитель вылетел в кювет, чтобы избежать столкновения
В Забайкалье сотрудника РЖД оштрафовали на 100 тысяч
Происшествия, 15.10.2018
Он заправлял вверенным ему бензином чужие автомобили
Читинец подарил украденный телефон жене
Происшествия, 15.10.2018
Гаджет забыл горожанин на прилавке на АЗС
В Улан-Удэ водитель бетомешалки устроил массовое ДТП
В Улан-Удэ водитель бетомешалки устроил массовое ДТП
Происшествия, 15.10.2018
Авария произошла возле Селенгинского моста
Жителя Бурятии осудили за хранение марихуаны
Жителя Бурятии осудили за хранение марихуаны
Происшествия, 15.10.2018
«Травку» он прятал во дворе дома
Пожар оставил без крыши над головой улан-удэнцев
Пожар оставил без крыши над головой улан-удэнцев
Происшествия, 15.10.2018
Погорельцы переехали к родственникам
В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок
Происшествия, 15.10.2018
Ребёнок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода 

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^