19 тысяч рублей она перевела лже-продавцу в Самарскую область
В Краснокаменске Забайкальского края в полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении денег. Женщина решила приобрести одежду по объявлению, размещённому на одной из страниц социальной сети «Одноклассники».
Связавшись с продавцом, потерпевшая перевела на указанные им реквизиты предоплату в размере 19 тысяч рублей. Через некоторое время поступило сообщение о необходимости произвести оплату полной стоимости, якобы в связи с изменением требований. Женщина отказалась, после чего связаться с лже-продавцом уже не смогла.
Сотрудники полиции установили, деньги были переведены в Самарскую область.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. Товар следует приобретать только у проверенных продавцов. Не стоит рисковать своими деньгами, перечисляя их неизвестным лицам.
Забайкалка лишилась денег, покупая одежду в «Одноклассниках»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Незнакомец попросил прокатиться и уехал
Подземный толчок был зафиксирован в минувшие выходные в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в Иркутской области
19 тысяч рублей она перевела лже-продавцу в Самарскую область
Кассир в ордере случайно напечатала лишний нолик
Угонщиком оказался сотрудник предприятия
Иркутянин «отомстил» автолюбительнице за то, что она «его подрезала»
Водитель вылетел в кювет, чтобы избежать столкновения
Он заправлял вверенным ему бензином чужие автомобили
Гаджет забыл горожанин на прилавке на АЗС
Авария произошла возле Селенгинского моста
Вес товара превысил 100 кг
Злоумышленники пойдут под суд
«Травку» он прятал во дворе дома
Погорельцы переехали к родственникам
Ребёнок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода