В Бурятии пенсионеру в банке случайно выдали больше денег

Кассир в ордере случайно напечатала лишний нолик
Кяхтинским районным судом рассмотрено гражданское дело о возмещении вреда причинённого недобросовестным поведением обогатившегося лица.
В суд обратилась старший кассир банка. Она просила взыскать с ответчика взыскать убыток в размере 119 тысяч 700 рублей. Как оказалось, ответчик обратился в банк, чтобы снять со счёта пенсию в размере 13 тысяч 300 рублей. Однако сотрудница банка по невнимательности выписала кассовый ордер на сумму 133 тысячи рублей.
Позже в кассе выявилась недостача в размере 119 тысяч 700 рублей. Пенсионер добровольно возместил ущерб в полном объёме. Исковые требования заявительницы удовлетворены. Решение в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
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Происшествия, Фото:
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