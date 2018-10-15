В Бурятии пенсионеру в банке случайно выдали больше денег

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Кассир в ордере случайно напечатала лишний нолик



Кяхтинским районным судом рассмотрено гражданское дело о возмещении вреда причинённого недобросовестным поведением обогатившегося лица.



В суд обратилась старший кассир банка. Она просила взыскать с ответчика взыскать убыток в размере 119 тысяч 700 рублей. Как оказалось, ответчик обратился в банк, чтобы снять со счёта пенсию в размере 13 тысяч 300 рублей. Однако сотрудница банка по невнимательности выписала кассовый ордер на сумму 133 тысячи рублей.



Позже в кассе выявилась недостача в размере 119 тысяч 700 рублей. Пенсионер добровольно возместил ущерб в полном объёме. Исковые требования заявительницы удовлетворены. Решение в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

