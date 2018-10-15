В Забайкалье сотрудника РЖД оштрафовали на 100 тысяч

Он заправлял вверенным ему бензином чужие автомобили



В Забайкалье перед судом предстал мастер участка производства Борзинской дистанции пути ОАО «РЖД». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершённая лицом с использованием своего служебного положения».



Суд установил, что мастер участка производства систематически, при помощи закреплённой за ним топливной смарт-карты, заправлял машины посторонних лиц бензином марки АИ-92 с последующим его списанием с баланса, как использованного якобы на нужды организации.



Преступление было раскрыто сотрудниками транспортной полиции. К этому времени он успел растратить бензин на сумму свыше 9 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела он в полном размере возместил причинённый железной дороге ущерб.



Суд оштрафовал подсудимого на 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

