Он заправлял вверенным ему бензином чужие автомобили
В Забайкалье перед судом предстал мастер участка производства Борзинской дистанции пути ОАО «РЖД». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершённая лицом с использованием своего служебного положения».
Суд установил, что мастер участка производства систематически, при помощи закреплённой за ним топливной смарт-карты, заправлял машины посторонних лиц бензином марки АИ-92 с последующим его списанием с баланса, как использованного якобы на нужды организации.
Преступление было раскрыто сотрудниками транспортной полиции. К этому времени он успел растратить бензин на сумму свыше 9 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела он в полном размере возместил причинённый железной дороге ущерб.
Суд оштрафовал подсудимого на 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье сотрудника РЖД оштрафовали на 100 тысяч
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла возле Селенгинского моста
Вес товара превысил 100 кг
Злоумышленники пойдут под суд
«Травку» он прятал во дворе дома
Погорельцы переехали к родственникам
Ребёнок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода
Двое из погибших дети: полугодовалый малыш и трёхлетняя девочка
Он спилил 40 сосен
Возгорания произошли в двух районах республики и Улан-Удэ
С ним всё в порядке
Велосипед улан-удэнец угнал из подъезда дома
Реальное наказание заменили условным
Таким образом она вымогала деньги
Они перестали выходить на связь с 11 октября
Она убила двоих мужчин, а тела погибших она спрятала в выгребной яме