Читинец подарил украденный телефон жене

Гаджет забыл горожанин на прилавке на АЗС



К читинским полицейским с заявлением о краже телефона «Хонор 7», стоимостью девять тысяч рублей обратился 41-летний местный житель. Пострадавший рассказал полицейским о том, что он заправлял свой автомобиль на одной из автозаправочных станций города и случайно оставил телефон на прилавке. Позже он вернулся на заправку, но гаджет уже не нашёл.



Полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний читинец, который забрал оставленный телефон. Похищенный смартфон полицейские изъяли у его супруги, которой вор преподнёс его в виде подарка.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное возращено заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

