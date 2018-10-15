Гаджет забыл горожанин на прилавке на АЗС
К читинским полицейским с заявлением о краже телефона «Хонор 7», стоимостью девять тысяч рублей обратился 41-летний местный житель. Пострадавший рассказал полицейским о том, что он заправлял свой автомобиль на одной из автозаправочных станций города и случайно оставил телефон на прилавке. Позже он вернулся на заправку, но гаджет уже не нашёл.
Полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний читинец, который забрал оставленный телефон. Похищенный смартфон полицейские изъяли у его супруги, которой вор преподнёс его в виде подарка.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное возращено заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец подарил украденный телефон жене
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