«Травку» он прятал во дворе дома
Прокуратурой Еравнинского района Бурятии поддержано государственное обвинение в районном суде по уголовному делу по обвинению местного жителя по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».
В суде установлено, что ранее судимый мужчина незаконно собрал марихуану, массой не менее 168,48 граммов, что относится к крупному размеру для данного вида наркотиков. «Травку» он хранил в хозяйственной постройке во дворе своего дома до тех пора, пока её не нашли стражи порядка.
Суд приговорил его к трём годам колонии. Ранее назначенное Еравнинским районным судом условное осуждение суд отменил и приговорил к окончательному наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии осудили за хранение марихуаны
Происшествия, Фото:
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