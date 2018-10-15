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Жителя Бурятии осудили за хранение марихуаны

Жителя Бурятии осудили за хранение марихуаны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Травку» он прятал во дворе дома

Прокуратурой Еравнинского района Бурятии поддержано государственное обвинение в районном суде по уголовному делу по обвинению местного жителя по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

В суде установлено, что ранее судимый мужчина незаконно собрал марихуану, массой не менее 168,48 граммов, что относится к крупному размеру для данного вида наркотиков. «Травку» он хранил в хозяйственной постройке во дворе своего дома до тех пора, пока её не нашли стражи порядка.

Суд приговорил его к трём годам колонии. Ранее назначенное Еравнинским районным судом условное осуждение суд отменил и приговорил к окончательному наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура приговор
 
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